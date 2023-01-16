"Укрзализныця" впервые запускает скоростной поезд между Киевом и Черкассами

"Укрзализныця" назначает скоростной поезд Интерсити+ №730/729 Киев — Черкассы﻿. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", сообщает Деловая столица.

"Впервые в истории независимой Украины: скоростное сообщение для Черкасс со столицей" , — заявили в ведомстве.

Из Киева поезд будет отправляться с 20 января ежедневно, кроме вторников, в 17:50 и прибывать в Черкассы в 21:07.

Обратно, из Черкасс, поезд отправляется с 21 января ежедневно, кроме среды, в 6:33 и прибывает в Киев в 9:39.