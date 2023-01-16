Генштаб: Россия уже потеряла в войне более 116 тысяч солдат

Генштаб: Россия уже потеряла в войне более 116 тысяч солдат
Фото: Facebook

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 116 080 военных, 3 118 танков и 2 099 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 116 080 (+790) человек ликвидировано,
  • танков – 3 118 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 204 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 2 099 (+5) ед,
  • РСЗО – 438 (+1) ед,
  • средств ПВО – 220 (+1) ед,
  • самолетов – 286 (+0) ед,
  • вертолетов – 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 872 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 749 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 870 (+24) ед,
  • специальной техники – 190 (+3) ед.

Данные уточняются.

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