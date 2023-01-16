Генштаб: Россия уже потеряла в войне более 116 тысяч солдат
По данным Генерального штаба ВСУ, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 116 080 военных, 3 118 танков и 2 099 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 116 080 (+790) человек ликвидировано,
- танков – 3 118 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 6 204 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 2 099 (+5) ед,
- РСЗО – 438 (+1) ед,
- средств ПВО – 220 (+1) ед,
- самолетов – 286 (+0) ед,
- вертолетов – 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 872 (+0) ед,
- крылатых ракет – 749 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 870 (+24) ед,
- специальной техники – 190 (+3) ед.
Данные уточняются.