Генштаб: Россия уже потеряла в войне более 116 тысяч солдат

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 116 080 военных, 3 118 танков и 2 099 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 116 080 (+790) человек ликвидировано,

танков – 3 118 (+12) ед,

боевых бронированных машин – 6 204 (+21) ед,

артиллерийских систем – 2 099 (+5) ед,

РСЗО – 438 (+1) ед,

средств ПВО – 220 (+1) ед,

самолетов – 286 (+0) ед,

вертолетов – 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 872 (+0) ед,

крылатых ракет – 749 (+0) ед,

кораблей/катеров – 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 870 (+24) ед,

специальной техники – 190 (+3) ед.

Данные уточняются.