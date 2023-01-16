Удар по Днепру: количество погибших возросло до 35

В результате ракетного удара по многоэтажке Днепра по состоянию на утро понедельника количество погибших достигло 35 человек, из которых - двое детей. Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

"Ночью спасатели достали из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще нескольких погибших.

В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей" , - сообщил глава ОВА.

Резниченко отметил, что 39 человек спасены, 75 - ранены, среди раненых 14 детей.

Между тем судьба еще 35 жителей дома неизвестна.