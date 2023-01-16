Удар по Днепру: количество погибших возросло до 40 (Обновлено)

Количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 40 человек, из которых - трое детей. Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Утром Резниченко сообщил о 35 жертвах.

Позже спасатели сообщили, что по состоянию на 13:00 16 января спасены 39 человек (из них 6 детей), погибли 40 человек (из них 3 детей), травмированы 75 человек (из них 14 детей). Получено 46 сообщений о без вести пропавших лицах, из которых пребывание 12 человек установлено.

Психологи ГСЧС оказали помощь 98 пострадавшим. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов. Коммунальные службы вывезли более 8 тысяч тонн строительных обломков и 41 поврежденный автомобиль.