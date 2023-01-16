Разведка Британии: Ключевые условия для оперативных прорывов на Донбассе

В последние шесть недель и Украина, и РФ достигли ограниченных успехов, но для создания оперативных прорывов обеим сторонам необходимо формировать соединения боеспособных войск, способных использовать эти успехи.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании, сообщает Европейская правда.

Сообщается, что в течение выходных продолжались интенсивные боевые действия как у Кременной, так и на Бахмутском направлении фронта на Донбассе. По состоянию на 15 января 2023 года Вооруженные силы Украины почти наверняка удерживали позиции в Соледаре, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны "группы Вагнера", отмечает британская разведка.

Вокруг Кременной, по данным минобороны Великобритании, боевые действия характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток на окраине Кременной.