В Германии начались учения ВСУ под руководством США

Соединенные Штаты начали в Германии расширенную программу подготовки украинских военнослужащих﻿. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает Деловая столица.

"Планируется, что батальон из примерно 500 человек вернется в зону боевых действий в течение пяти-восьми недель" , — рассказал генерал.

Участники программы приехали из Украины на место проведения учений несколько дней назад. Сам Милли намерен посетить место проведения тренировок на американской военной базе в Баварии 16 января.

По его словам, комплексная подготовка предполагает обучение работе с вооружениями, которое Киеву предоставляют страны Запада, в частности, артиллерийскими системами, танками и другой техникой.

"Общевоенные учения имеют целью отточить навыки Сил обороны Украины, чтобы они были лучше подготовлены к наступлению или противодействию любому всплеску атак РФ" , — указал глава ОКНШ США.

Милли подчеркнул, что, согласно поставленной задаче, украинских военных нужно натренировать до "весенних дождей". При этом добавил, что подобные учения проводились и до начала вторжения России 24 февраля.