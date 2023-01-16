В Германии начались учения ВСУ под руководством США
Соединенные Штаты начали в Германии расширенную программу подготовки украинских военнослужащих. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает Деловая столица.
"Планируется, что батальон из примерно 500 человек вернется в зону боевых действий в течение пяти-восьми недель", — рассказал генерал.
Участники программы приехали из Украины на место проведения учений несколько дней назад. Сам Милли намерен посетить место проведения тренировок на американской военной базе в Баварии 16 января.
По его словам, комплексная подготовка предполагает обучение работе с вооружениями, которое Киеву предоставляют страны Запада, в частности, артиллерийскими системами, танками и другой техникой.
"Общевоенные учения имеют целью отточить навыки Сил обороны Украины, чтобы они были лучше подготовлены к наступлению или противодействию любому всплеску атак РФ", — указал глава ОКНШ США.
Милли подчеркнул, что, согласно поставленной задаче, украинских военных нужно натренировать до "весенних дождей". При этом добавил, что подобные учения проводились и до начала вторжения России 24 февраля.