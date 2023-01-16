ЦНС: Россия ускоряет депортацию украинцев с оккупированных территорий

ЦНС: Россия ускоряет депортацию украинцев с оккупированных территорий
Фото: Facebook

Центр национального сопротивления утверждает﻿, что захватчики наращивают темпы депортации украинцев с временно оккупированных территорий.

"Режим Путина увеличивает темпы депортации украинцев с ВОТ под предлогом "эвакуации".
Дополнительные средства на размещение украинцев получили Воронежская, Свердловская, Курская, Ростовская области и Краснодарский край РФ.
По доброй российской традиции средства на размещение людей разворовывают, а депортированных размещают в антисанитарных условиях. Для людей выделяют заброшенные санатории и общежития", - сообщают аналитики ЦНС.

В Центре отмечают, что россияне все больше людей депортируют из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

"Отметим, что для создания основы так называемой эвакуации россияне сначала прекращают работу социальных учреждений и усиливают обстрелы, чтобы сделать жизнь местных невыносимой. После чего объявляют сначала добровольную, а затем принудительную "эвакуацию", - уточняет ЦНС.

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