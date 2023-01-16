ЦНС: Россия ускоряет депортацию украинцев с оккупированных территорий

Центр национального сопротивления утверждает﻿, что захватчики наращивают темпы депортации украинцев с временно оккупированных территорий.

"Режим Путина увеличивает темпы депортации украинцев с ВОТ под предлогом "эвакуации".

Дополнительные средства на размещение украинцев получили Воронежская, Свердловская, Курская, Ростовская области и Краснодарский край РФ.

По доброй российской традиции средства на размещение людей разворовывают, а депортированных размещают в антисанитарных условиях. Для людей выделяют заброшенные санатории и общежития" , - сообщают аналитики ЦНС.

В Центре отмечают, что россияне все больше людей депортируют из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.