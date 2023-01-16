Экспорт иранской нефти достиг пика с 2019 года

Экспорт иранской нефти достиг новых максимумов в последние 2 месяца 2022 года и делает сильный старт в 2023 году, несмотря на санкции США.﻿ Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные компаний, которые отслеживают поставки, сообщает Экономическая правда.

Агентство напоминает, что экспорт нефти из Ирана был ограничен с тех пор, как предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году вышел из ядерной сделки 2015 года и снова ввел санкции, направленные на ограничение экспорта нефти и связанных с ним доходов Ирана.

"Экспорт вырос во время пребывания в должности его преемника президента Джо Байдена, который стремился возродить ядерную сделку, и, по некоторым оценкам, достиг самого высокого уровня с 2019 года. Это происходит, несмотря на встречные ветры, такие как задержка в этих переговорах и конкуренция со стороны российской нефти со скидкой" , - пишет Reuters.

Энергетический консультант SVB International заявил, что экспорт нефти из Ирана в декабре в среднем составлял 1,137 млн баррелей в сутки, что на 42 000 баррелей в сутки больше, чем в ноябре, и является самым высоким показателем до 2022 года, о котором сообщал SVB, исходя из оценок, приведенных ранее.

"По сравнению с администрацией Трампа, не было никаких серьезных репрессий или действий против экспорта нефти из Ирана" , - сказала Сара Вахшури из SVB.

"Экспорт в январе был сильным, как и в предыдущие месяцы" , - добавила она.

"Снижение китайского спроса и российские поставки в Китай стали для них серьезной проблемой. Большая часть ее нефти по-прежнему идет на Дальний Восток, в конечном итоге в Китай. Иран также помогает Венесуэле экспортировать свою нефть" , - заявили аналитики.

Адриенна Уотсон, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома, заявила, что администрация обеспечивает соблюдение санкций, и "макроэкономические показатели Ирана четко подтверждают это".

"Мы не колебались и не будем колебаться принять меры против тех, кто уклоняется от санкций, вместе с санкциями против торговли Ирана ракетами и беспилотниками, а также против нарушений прав человека против иранского народа" , - сказала Уотсон.

В конце прошлого года Министерство финансов США ввело санкции против контрабандистов нефти, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции.

Консультант Petro-Logistics, который отслеживает поставки нефти, заявил, что также видит тенденцию к росту экспорта иранской нефти, который, по его мнению, в декабре достиг самого высокого уровня с марта 2019 года.

Компания Kpler, занимающаяся анализом данных, оценила экспорт иранской нефти в ноябре в 1,23 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с августа 2022 года и почти на одном уровне с апрельским показателем 2019 года.