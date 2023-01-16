В Беларуси новые учения российской и белорусской авиации
16 января в Беларуси стартовали совместные летно-тактическое учение авиационных подразделений Вооруженных сил РБ и России.
"Стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил)", - отметили в Минобороны РБ.
Сообщается, что от российской стороны в учениях принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.Главной целью учений в белорусском Минобороны назвали повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.
Россияне и белорусы планируют отработать:
- ведение воздушной разведки;
- совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы;
- авиационную поддержку группировок войск;
- высадку тактического воздушного десанта;
- доставку грузов и эвакуацию раненых.
В белорусском ведомстве подчеркнули, что для проведения учений задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.