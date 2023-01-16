Медведчук написал статью о войне в Украине

Пророссийский политик, кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук написал статью в российской газете "Известия" о войне в Украине, в которой обвинил коллективный Запад в сложившейся ситуации и призвал учитывать интересы России, сообщает Украинская правда.

"Теперь выхода только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон. Но для этого нужно политически признать, что у России есть интересы, что их необходимо учитывать в строительстве новой разрядки" , - написал экс-депутат.

Медведчук считает, что "украинский конфликт" может "расти дальше, перекидываясь на Европу, другие страны".

Вместе с тем политик заявил, что война также может "локализована и разрешена". Но он якобы не знает, как это сделать, поскольку власть Зеленского якобы "бесконечное количество раз заявляет, что никакой мир ей не нужен, а нужно больше оружия и денег на войну".

По мнению кума Путина, также "никакого мира Украине не хотят" и "большинство американских и европейских политиков".

"Возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен. Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится" , - отметил Медведчук.

Соратник Путина также считает, что "необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок", а "мир должен услышать таких людей".

Медведчук также подчеркнул: если Европа будет и дальше продолжать поддерживать Украину, "то ее затянет в войну, возможно, и в ядерную".

Свою статью кум Путина начал издалека – со времен окончания Холодной войны. По его словам, Россия якобы всегда действовала разумно и честно – мол, "СССР, а потом РФ ставили целью не победу в холодной войне, а выход из военного противостояния Востока и Запада, который мог окончиться ядерной катастрофой".

Медведчук также написал, что отношения РФ и Украины "имеют свою специ­фическую историю", и они якобы даже "теснее взаимодействия Англии и Шотландии или северных и южных штатов".

По его мнению, российская элита не просто "предоставила Украине независимость" в 1991 году, но и "подтолкнула к ней".

Политик в своей статье написал, что с момента первого майдана в 2005 году Украина якобы начала строить антироссийскую политику на уровне государственной идеологии и начала якобы "психологически украинцев настраивали против русских".

По мнению Медведчука, в Украине с 1991-го "существовали две страны – анти-Россия и Украина как еще одна Россия". При этом, по его словам, "юго-восток имел больше как людских, так и финансовых ресурсов, что никак не вписывалось в прозападную картину Украины", потому что якобы там жили "слишком гордые, слишком свободные, слишком богатые люди".

Он назвал президента Петра Порошенко "президентом войны", который не выполнил Минские соглашения. А президента Владимира Зеленского – "олицетворением войны".

Медведчук считает, что если бы Зеленский во время выборов заявил, что он будет противостоять захватническим планам России, то "никто бы его не избрал".