Украинские военные прибыли в США обучаться на Patriot

Около сотни украинских военных, которые будут учиться на операторов и обслугу систем противовоздушной обороны Patriot, уже прибыли на базу в Оклахоме. Об этом сообщила спецкорреспондент американского Fox News, сообщает Украинская правда.

Лиз Фриден опубликовала видео самолета, который, по ее словам - борт с украинскими военными, приземляющийся в аэропорту Форт Силл.

FOX EXCLUSIVE: Video shows the plane carrying 90-100 Ukrainian soldiers landing at Fort Sill regional airport to begin training on the Patriot missile system this week at Fort Sill, Oklahoma @WestfallAustin pic.twitter.com/z46YaPzzOF — Liz Friden (@Liz_Friden) January 16, 2023

Напомним, в Пентагоне официально подтверждали, что учения украинских операторов ЗРК Patriot должны начаться на этой неделе. На этом этапе обучение пройдут от 90 до 100 украинских военных, которые будут операторами или будут заниматься обслуживанием систем. Подготовка продлится несколько месяцев