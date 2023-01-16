Мэрия: В Мариуполь начали прибывать грузовики с живой силой врага

В временно оккупированный Мариуполь начали прибывать из Донецкого направления грузовики с живой силой россиян, сообщает Деловая столица.

Об этом советник мэра города Петр Андрющенко сообщил в Telegram.

"В Мариуполь из Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой. Часть из них размещается в с. Белосорайская Коса. Только за утро понедельника — более 10 грузовиков" , — написал он.

Андрющенко также утверждает, что в Мариуполе начали дополнительно вербовать поваров и обслуживающий персонал в "пансионаты", которые, по его словам, действительно являются новыми казармами.

Как сообщалось, российские захватчики постепенно превращают Мариупольский морской порт в военную базу. Всех мариупольцев, работавших в порту, уволили, а на их место приехали работники из РФ.