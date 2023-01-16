WP: Кровавая бойня в Бахмуте создает риски для Украины

Украина столкнулась со сложным выбором. Насколько далеко ее армия должна зайти в обороне Бахмута в то время, когда Киев готовится к новому контрнаступлению на других участках фронта, экономя оружие, боеприпасы и опытных бойцов. Об этом пишет Washington Post, напоминая, что на протяжении последних дней Россия усилила бои в районе города, сообщает Зеркало недели.

Продолжаются жестокие бои, подчеркивающие, на сколько высокую цену приходится за них заплатить. Российские наемники и заключенные, присоединившиеся к группе «Вагнера», продвинулись вперед в городе Соледар, пытаясь приблизиться таким образом к Бахмуту, захватить который российским силам не удавалось многие месяцы, несмотря на превосходство в огневой силе и готовности жертвовать своими солдатами.

«Когда мы убиваем пятерых из десяти их солдат за раз, они восполняют потери снова до десяти за несколько часов. Несмотря на то, что они атакуют малыми группами, потери постоянно пополняют, что позволяет им штурмовать позиции очень часто. Иногда это происходит 5-7 раз в день» , – сказал заместитель командира батальона Национальной гвардии Украины Андрей Крищенко.

«Украинским военным теперь нужно решить, сколько еще сил, боеприпасов и оружия можно потратить на продолжение обороны Бахмута, города, который многие аналитики считают не очень стратегически важным, но который также стал политическим символом для обеих сторон» , - пишет Washington Post, добавляя, что это решение Киеву нужно принять как раз тогда, когда он ждет обещанную бронетехнику от США, Франции и Германии, готовясь к началу нового контрнаступления в ближайшие месяцы.

Успех такой операции будет критически важен для президента Владимира Зеленского, которому нужно продемонстрировать сохранение импульса на поле битвы, а также внутренней и внешней поддержки украинских военных усилий после 11 месяцев противостояния.

«Им нужны подразделения, которые не участвуют в боях, хорошо обеспечены и тренированы для такого наступления. Именно поэтому Бахмут - это битва, которая, по-моему, до сих пор шла в пользу Украины. Но теперь там есть вопрос о том, насколько цена битвы за Бахмут может навредить общей украинской стратегии зимой и весной» , – сказал военный аналитик центра CNA Майкл Кофман.

Washington Post напоминает, что в середине 2022 года владелец ПВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил, что с помощью Бахмута может доказать Кремлю чрезвычайную боеспособность его частной армии наемников, в отличие от постоянно отступающей российской регулярной армии. Пригожин хочет показать, что его наемники могут перенимать инициативу и захватывать новые территории. Многие военные аналитики считают, что это стратегическая ошибка. Потому что Россия терпит страшные потери на этом участке фронта, тратя живую силу, боеприпасы и оружие, чтобы захватить город с небольшой стратегической ценностью, если посмотреть с более широкой точки зрения на войну в целом.

Украина тоже под давлением. Поскольку ей нужно запустить новое контрнаступление в ближайшие месяцы, а также отразить любые новые российские кампании, основанные на силах, накопленных в ходе мобилизации. И сейчас изнурительная битва за Бахмут испытывает украинские резервы боеприпасов и подготовленных солдат.

Старший аналитик по вопросам России в Институте исследования войны (ISW) Мейсон Кларк сказал, что был бы удивлен, если бы украинское военное командование позволило своим силам в Бахмуте испытать такой уровень истощения, чтобы это повлияло на способность начать контрнаступление в других местах. Он подчеркнул, что украинские командиры до сих пор демонстрировали хорошее качество оперативного планирования. Неназванный американский чиновник сказал Washington Post, что в Украине осознают необходимость сохранить силы для дальнейших контрнаступательных операций.

«Они все еще ведут бой, но не используют такое же количество ресурсов, как в начале. Потому что они тоже обеспокоены вопросом устойчивости здесь» , – сказал чиновник США, добавив, что украинская армия «распределяет свои силы должным образом».

Также собеседник издания предостерег, что не следует считать Бахмут или Соледар стратегически неважными. Местные соляные и другие шахты имеют экономическую ценность. Кроме того, Россия может использовать эти шахты и тоннели, чтобы скрыть технику и боеприпасы от украинских ракетных ударов. Москва также наделяет эти города особым весом.