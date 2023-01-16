МАГАТЭ расширяет миссию в Украине, чтобы предотвратить ядерную аварию
Международное агентство по атомной энергии расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающейся войны, сообщает Европейская правда.
Об этом написал в Twitter глава МАГАТЭ Алессандро Росси.
"Я горжусь тем, что возглавляю эту миссию в Украине, где мы разворачиваемся на всех АЭС страны для оказания помощи в сфере ядерной и физической ядерной безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Гросси на этой неделе посетит Южноукраинскую и Ровенскую атомные электростанции, а также Чернобыльскую АЭС, чтобы объявить о начале миссий в составе двух экспертов МАГАТЭ на каждом из объектов.
МАГАТЭ уже имеет постоянное присутствие в составе до четырех экспертов на Запорожской АЭС; кроме того, в ближайшие дни команда из двух экспертов также будет размещена на Хмельницкой АЭС.
В целом количество экспертов агентства в Украине возрастет до 11-12.
Напомним, после непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси с тех пор проводит переговоры с Киевом и Москвой о создании зоны ядерной безопасности вокруг станции.