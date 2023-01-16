Словакия передала Украине последнюю из договоренных гаубиц Zuzana 2

Словакия передала Украине восьмую самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 по контракту, предусматривающему поставку восьми единиц этого типа оружия, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Словакия твердо стоит на стороне Украины, которая продолжает бороться с незаконной агрессией. Уже 8 гаубица Zuzana 2 теперь в безопасности в руках Вооруженных Сил Украины" , - написал Надь в Twitter.

В начале июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2 через государственную акционерную компанию Konstrukta-Defence на основании договора коммерческой продажи.

В августе сообщалось, что Словакия передала первые четыре САУ Zuzana 2 Украине.

Кроме выполнения контракта на поставку восьми гаубиц Zuzana 2, Konstrukta-Defence изготовит для Украины еще 16 гаубиц Zuzana 2, которые совместно профинансируют Дания, Германия и Норвегия.