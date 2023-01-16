Уоллес: Британия направит в Украину эскадрилью танков Challenger 2

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна направит в Украину эскадрилью танков Challenger 2, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время выступления в парламенте Уоллес подчеркнул, что Россия не смогла сломить волю украинского народа, но ей «удалось потерять значительное количество генералов и командиров».

"Теперь мы ожидаем повторения российского наступления, независимо от того, сколько потерь человеческих жизней оно повлечет" , — сказал министр.

По словам Уоллеса, союзники Украины должны «ускорить коллективные усилия, чтобы резко, экономически и в военном отношении сохранить давление» на диктатора РФ Владимира Путина.

Уоллес также назвал передачу танков ВСУ самым важным пакетом военной помощи на сегодняшний день «для ускорения успеха Украины».

The Sun уточняет, что Британия направит в Украину 14 танков Challenger 2 и 30 САУ AS90. Уоллес напомнил, что его страна первой передаст ВСУ западные танки.

По словам журналистки Sky news Деборы Хейнс, Британия всего намерена передать ВСУ 100 единиц техники. Пакет военной помощи, по ее словам, будет включать:

бронетранспортеры FV432 Бульдог;

десятки беспилотников;

100 ракет;

100 тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Также о готовности передать ВСУ танки сообщили в Финляндии.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже пять стран готовы передать ВСУ танки Leopard, но ждут решение Германии. Ранее Bloomberg сообщал, что Германия на этой неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2 до встречи в формате Рамштайн 20 января.