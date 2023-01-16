Генштаб: В РФ иностранцам предлагают гражданство за вступление в армию

В Российской Федерации иностранцев подкупают быстрым получением российского гражданства в случае, если они пойдут в российскую армию, которая воюет против Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 16 января.

"На территории России иностранным гражданам, которые находятся в очереди на получение гражданства Российской Федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство России.

Также в Москве осуществляется давление на коммерческие структуры с целью финансовой поддержки вражеских вооруженных сил через перевод средств в размере от 10 млн рублей".

Кроме того, на полигоне Кадамовский Ростовской области ожидается прибытие подразделений с мобилизованными с целью подготовки и дальнейшего комплектования частей и подразделений российских оккупационных войск, участвующих в боевых действиях в Украине.

По данным Генштаба ВСУ, в первую очередь доукомплектование будет касаться частной военной компании "Вагнер" и отрядов "Барс", которые постоянно теряют личный состав в Украине.

Между тем в населенных пунктах временно захваченной территории Запорожской и Херсонской областей, по данным украинской стороны, российские захватчики усиливают контрразведывательные и режимные мероприятия, проводят усиленные проверки местного населения. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.