Данилов анонсировал последний рывок Кремля в войне с Украиной

Российское руководство готовится к "крайнему рывку" в войне с Украиной, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

"Они готовятся к крайнему рывку. С этим связаны процессы смены людей. Использовали "Вагнера", кадыровцев, идет на смену российская армия… У них "последний звонок". Больше не на кого будет менять и списывать поражения, которые они терпят на нашей земле" , — сказал он.

Данилов спрогнозировал, что этот "крайний рывок" может быть на годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля или в марте.

"Их не останавливающаяся мобилизация для нас это – вызов. Мы должны приготовиться к попытке их наступления" , – подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщалось, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что президент РФ Владимир Путин испугался влияния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и лидера Чечни Рамзана Кадырова, поэтому решил убрать их из информационного поля.