Зеленский обещает наказание всем виновным за удар по дому в Днепре

В городе Днепр продолжается разбор завалов в доме, разрушенном российской ракетой 14 января, погибших уже 40 человек, спасенных – 39, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 16 января.

"До сих пор в Днепре продолжается разбор завалов в доме, разрушенном российской ракетой. Я благодарю всех, кто осуществляет эту спасательную операцию! Каждому работнику ГСЧС и полиции, каждому врачу, каждому волонтеру! Всем привлеченным!

По состоянию на это время (22:15) удалось спасти из-под завалов 39 человек, среди них 6 детей. Всего поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в доме на момент удара и чья судьба была неизвестна. Удалось выяснить информацию уже по 22 людям.

Известно о 40 погибших, среди них – три ребенка. Мои соболезнования всем, чьих близких забрал этот удар!".

Президент отметил, что Служба безопасности Украины уже начала устанавливать информацию о тех российских военных, кто подготовил и осуществил этот удар.

Зеленский убежден, что каждый виновный будет привлечен к ответственности.

"Этот удар по Днепру, как и другие подобные удары, подпадает, в частности, под юрисдикцию Международного уголовного суда. И мы используем все доступные возможности – как национальные, так и международные, – чтобы все российские убийцы, чтобы каждый, кто отдает и выполняет приказы о ракетном терроре против наших людей, получили законные приговоры. И чтобы они отбыли наказание.

Это принципиальная задача для Украины и для наших партнеров. Я благодарю каждого, кто поддерживает наше государство на пути к справедливости".

Детали: По данным ГСЧС, по состоянию на 21:00 в Днепре травмированы 77 человек (из них 14 детей).

Из 47 пропавших человек 18 человек установлено погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах, 25 человек пока разыскиваются.

Психологи ГСЧС оказали помощь 174 пострадавшим.