ДТЭК: В Одесской области возможны экстренные отключения электроэнергии

Ненастье может привести к внеплановым отключениям электроэнергии в Одесской области. Там также в усиленный режим переведены аварийные бригады, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook ДТЭК "Одесские электросети".

Предварительно известно, что в ночь на 17 января в области ожидается ухудшение погодных условий. Возможны порывы ветра 15-20 м/с. В этой связи был объявлен первый уровень погодной опасности.

"Наши аварийные бригады переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы своевременно устранять аварии. Энергетики также просят помочь энергосистеме и не перегружать сеть во время резкого похолодания" , - говорится в сообщении.

Напомним, что 14 января, жители Одессы услышали взрыв . Он раздался во время воздушной тревоги по всей области.

Украинским военным удалось сбить минимум 10 ракет, которые россияне запустили по территории Украины в субботу, 14 января.