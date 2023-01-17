ISW: Почему в РФ сдержанно отреагировали на новое назначение Герасимова
Сдержанная реакция российской провоенной среды на назначение начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировки войск в Украине может свидетельствовать о том, что там надеются, что Кремль и Министерство обороны России начали реалистично смотреть на войну в Украине, считают аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Назначение начальника Герасимова командующим объединенной группировки войск РФ в Украине не вызвало значительной волны критики в российском националистическом дискурсе провоенных блогеров, отметили в институте.
"Большинство провоенных деятелей утверждали, что назначение Герасимова означает, что Министерство обороны России снова берет на себя ответственность за войну. Блогеры связывали назначение Герасимова с несколькими текущими проблемами, включая внутреннюю напряженность в МО, конфликт между МО и ЧВК "Вагнер" и плохое состояние войны.
Блогеры заняли пораженческую позицию относительно назначения Герасимова, отметив, что судьба его собственной военной карьеры зависит от долгосрочного результата войны. Некоторые более критические националистические голоса заявили, что назначение Герасимова является примером неспособности Кремля учиться на своих исторических поражениях, учитывая, что начальник Генштаба не смог удержать оккупированные территории на севере Украины в начале войны. Однако такой дискурс был ограниченным. Блогеры в основном выражали надежду, что Герасимов продолжит сотрудничать со своим предшественником, а ныне заместителем командующего, командующим Воздушно-космических сил России генералом армии Сергеем Суровикиным и продолжать ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре.
Смешанная, полная надежды, но апатичная реакция провоенных деятелей может свидетельствовать об их надеждах на то, что российское Министерство обороны и Кремль начинают реалистично смотреть на войну в Украине, вводя централизованную командную структуру, которая возьмет на себя управление военной кампанией", - отметили в ISW.
Основные выводы ISW за 16 января:
- Кремль продолжает оспаривать заявления Евгения Пригожина о том, что только силы "Вагнера" захватили Соледар.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков, возможно, косвенно обвинил Пригожина в намеренном вынесении конфликта между Минобороны РФ и компанией "Вагнера" в российское информационное пространство.
- Пригожин продолжил свои усилия, направленные на подрыв доверия к МО РФ и связанным с Путиным субъектам.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российско-украинская война находится в "решающей фазе", что не означает, что война находится в финальной фазе или что российские войска планируют задействовать все ресурсы в будущих действиях.
- Известный блогер возродил дискуссии, которые велись до февраля 2022 года, о намерениях Кремля вернуть близкого соратника Путина Виктора Медведчука к власти в Украине.
- Назначение Валерия Герасимова командующим военными действиями российских войск в Украине не вызвало значительной волны критики в российском националистическом блогерском дискурсе.
- Российские войска продолжали локальные наступательные действия с целью восстановления утраченных позиций вокруг Сватово и на Купянском направлении, в то время как украинские войска продолжали наступательные операции вокруг Кременной.
- Оккупанты получили дополнительные территориальные достижения к северу от Бахмута и, возможно, усиливают атаки к югу от Бахмута в районе Клищеевки.
- Российско-террористические войска продолжили наземные обстрелы в районе Авдеевки и Донецка.
- Оккупанты продолжают накапливать живую силу в восточной части Херсонской области и разрабатывать новые логистические маршруты между Россией и югом Украины.
- Низкий уровень дисциплины среди российских войск продолжает создавать прямую угрозу для российских солдат и ограничивать эффективность сил.