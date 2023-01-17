Погода в Украине на 17 января: Дожди, местами сильный ветер

Сегодня, 17 января, в большинстве областей Украины пройдет небольшой дождь, осадки минуют только восточные регионы. Температура в Киеве около 2-4° тепла﻿. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, сообщает Деловая столица.

"Облачно. Ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме востока, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом (в Карпатском регионе умеренные осадки)" , — пишут синоптики.

В западной и северной части ночью на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, центральных, южных, днем и северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 1-6° тепла, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Крыму 7-12°.

В Киевской области небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла.