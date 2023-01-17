Ситуация на фронте по состоянию на утро 17 января: данные Генштаба

За прошедшие сутки российская армия нанесла 2 ракетных и 7 авиационных ударов и произвела более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди мирного населения﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях" , — отметили в ведомстве.

Кроме того, за прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в том числе: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Краснополька, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском – продолжает обороняться.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Танковым, минометым и артиллерийским обстрелам подверглись районы более пятнадцати населенных пунктов. Среди них — Красное, Нескучное, Веселое, Гатище, Волчанск, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Двухлетняя и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. В частности, это – Кисловка, Котляровка, Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка, Макеевка, Кременная, Диброва, Терны и Ямполевка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Выемка, Белогоровка, Соледарь, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области, а всего более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Никольские Дачи и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь на Донечине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавные на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. Минометных и артиллерийских обстрелов, в частности, подверглись Саблуковка, Качкаровка, Ольга, Тягинка, Ингулец и Херсон.

"На временно занятых территориях, в населенных пунктах Заводовка, Горностаевка и Каиры Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение" , — добавили в Генштабе.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов врага.