В Днепре уже разобрали 90% разрушенного ракетой дома

По состоянию на утро 17 января спасатели разобрали уже 90% завалов разрушенного российской ракетой дома в Днепре: 40 человек в результате удара погибли, но под завалами еще могут быть люди.﻿﻿ Сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, сообщает Украинская правда.

"На 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома", - прямая речь Резниченко.

Глава ОВА отметил, что спасательная операция в Днепре продолжается уже более 63 часов. За это время спасли 39 человек. Всего в результате российского удара по жилой многоэтажке 14 января погибли 40 человек и 79 получили ранения. Среди пострадавших 16 детей. 28 раненых находятся в больницах, 10 из них – в тяжелом состоянии.

По состоянию на утро 17 января 25 жителей дома разыскиваются.