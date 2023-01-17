Британская разведка: РФ все труднее наносить высокоточные удары

Использование россиянами противокорабельной ракеты Х-22 для обстрела Днепра указывает на то, что ударный потенциал РФ дальнего радиуса действия все больше теряет функциональность﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Минобороны напоминает, что 14 января РФ возобновила ракетные удары большой дальности по украинской инфраструктуре, запустив десятки ракет — примерно через 15 дней после предварительной атаки. Как ранее, главной целью стала украинская электросеть.

Отмечается, что российская противокорабельная ракета AS-4 Kitchen (название по классификации НАТО, советское — Х-22), выпущенная бомбардировщиком Ту-22М3, поразила жилой дом в Днепре, что привело к гибели минимум 40 человек.

"Россия ложно заявила, что виновата украинская ракета ПВО. Kitchen, как известно, неточна при использовании против наземных целей, поскольку ее радарная система наведения плохо различает цели в городских районах" , — говорят в министерстве.

По информации британской разведки, подобное оружие было использовано во время других атак с массовыми жертвами среди мирных жителей, в частности обстрела торгового центра в Кременчуге 27 июня.