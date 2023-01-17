Генштаб: Защитники за сутки ликвидировали около 870 солдат РФ

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла 116 тысяч 950 военных, 3 221 танк, 6 215 боевых бронированных машин и 2 104 артиллерийских системы.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 116 950 (+870) человек ликвидировано,

танков – 3121 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 6 215 (+11) ед,

артиллерийских систем – 2 104 (+5) ед,

РСЗО – 441 (+3) ед,

средств ПВО – 220 (+0) ед,

самолетов – 286 (+0) ед,

вертолетов – 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 872 (+0) ед,

крылатых ракет – 749 (+0) ед,

кораблей/катеров – 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 877 (+7) ед,

специальной техники – 190 (+0) ед.

Данные уточняются.