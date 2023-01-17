ВСУ: У РФ в Черном море собрано почти рекордное количество ракет

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что Россия сосредоточила в Черном море ракетоносители с одновременным залпом в 44 "Калибра" - это почти рекорд. Она отметила, что этот пункт базирования вчера посетила подлодка, что может свидетельствовать о дополнительном переснаряжении, сообщает Зеркало недели.

"А это значит, что сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве, до 44 ракет. Мы говорим о том, что ракетная опасность остается актуальной. Потому что нахождение в море на боевых позициях, снаряжение и такое количество - все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак" , - рассказала Гуменюк.

Такое количество ракет – максимальный залп всех шести носителей, которые сейчас находятся в Черном море, пояснила она.

"Поскольку после 14-го часть ракет была использована, и после этого только одна лодка заходила в пункт базирования. Все остальные оставались на местах" , - говорит Гуменюк.

Она добавила, что наибольшее количество ракет, которое оккупанты сосредотачивали в Черном море за все время полномасштабной войны - 48 единиц.