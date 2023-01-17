Арестович уволен из Офиса президента (Обновлено)

Советник ОП Алексей Арестович заявил﻿, что написал заявление об увольнении из Офиса президента после "принципиальной ошибки".

"Написал заявление об увольнении с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку" , - написал он в соцсетях.

Арестович написал заявление на имя главы ОП Андрея Ермака. Пока неизвестно, подал ли он соответствующее прошение в ОП и удовлетворили ли его.

Советник ОП также "пошутил" под собственным сообщением в соцсети. По его словам, в прошлый раз, когда он хотел уволиться, началось полномасштабное вторжение.

После российского ракетного удара по дому в Днепре, в результате которого погибли уже 44 человека, Арестович заявил, что ракету сбили украинские силы ПВО, в результате чего она упала на жилой дом.

Слова Арестовича подхватила российская пропаганда и чиновники.

После общественного резонанса ему пришлось извиняться перед украинцами и пострадавшими.

Обновлено: В Офисе президента удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника.

По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, руководитель Аппарата Офиса президента Украины Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Арестовича.