Удар по Днепру: количество погибших возросло до 44

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил﻿, что количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке возросло до 44 человек.

Мэр заявил, что находится на месте трагедии.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже извлекли тело 1 погибшего ребенка.

Напомним, во время массированного ракетного обстрела российские военные 14 января попали в многоэтажку в Днепре. Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.

В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.