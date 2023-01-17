Путин поручил увеличить армию РФ и усилить границу с Финляндией

Путин поручил увеличить армию РФ и усилить границу с Финляндией
Фото: kremlin.ru

Президент страны-агрессора Владимир Путин поручил за следующие три года увеличить российскую армию до 1,5 млн военнослужащих, а также сформировать новый армейский корпус и два военных округа вблизи границы с Финляндией, сообщает Украинская правда.

"Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих.
Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу сообщил, что увеличение численности войск и "масштабные изменения" состава ВС России будут проводиться в течение 2023-2026 годов.

Вместе с увеличением численности армии планируется:

  • создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа;
  • сформировать армейский корпус в Карелии;
  • преобразовать в мотострелковые дивизии семь бригад;
  • усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.

И Карелия, и Ленинградская область РФ граничат с Финляндией, которая подала заявку на вступление в НАТО на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

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