80% россиян считают СССР хорошим временем - опрос

Согласно результаты опроса российского Фонда общественного мнения, подавляющее большинство россиян – 80% – считают советскую эпоху скорее хорошим временем, а 63% сожалеют о распаде СССР.

Социологи отмечают, что СССР считают хорошим временем 74% людей до 50 лет и 87% старше 50 лет. При этом советское время видят хорошим и подавляющее большинство – 64% – россиян в возрасте от 18 до 30 лет, которые союза не застали.

Сожалеют о распаде СССР 82% людей старше 50 лет и 46% людей моложе 50 лет. Среди 18-30-летних россиян сожалеют о распаде СССР – почти треть опрошенных.

Исследование ФОМ проходило 16-18 декабря 2022 года. Было опрошено 1 500 респондентов их 53 субъектов РФ (104 населенных пункта). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.