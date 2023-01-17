Укрэнерго: В энергосистеме дефицит, в 6 областях аварийные отключения

По состоянию на утро 17 января в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, применены аварийные отключения в шести областях Украины. Об этом заявили в "Укрэнерго".

"По состоянию на 10:30 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренний и вечерний пики потребления. Это последствия массированных ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре" , - говорится в сообщении.

Ко всем операторам систем распределения доведены лимиты потребления на все сутки.

Каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита.

Сейчас из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины, подчеркнули в "Укрэнерго".

Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенение проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается.

Госкомпания призвала разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.