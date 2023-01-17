В Днепре завершили спасательную операцию: 44 погибших

В Днепре завершены поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара 14 января – 20 людей пропали без вести, подтверждена гибель 44 человек. Об этом сообщили представители ГСЧС.

"Спасены 39 человек, из них 6 детей, погибли 44 человека, из них 5 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей, получено 47 сообщений о без вести пропавших лицах, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах" , - сообщили в Госслужбе.

В ГСЧС уточнили, что поисково-спасательные работы завершены в 13:00.

Завершение спасательной операции подтвердил﻿ и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.