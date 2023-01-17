ГУР: Оккупанты нашли виновных среди своих за провал в Макеевке
Во временно оккупированной Макеевке решили "наказать" так называемого заместителя начальника РОВД Макеевки и еще 7 "народных милиционеров" из-за удачного удара украинских защитников по месту размещения российских мобилизованных, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило главное управление разведки.
"Руководство так называемого "МВД ДНР" провело служебное совещание о последствиях удара украинской артиллерии по месту размещения российских мобилизованных во временно оккупированной Макеевке.
Было принято решение об определении "виновных" в инциденте с показательным наказанием.
В роли "козлов отпущения" выступили заместитель начальника РОВД Макеевки и еще 7 "народных милиционеров".
Оккупантов уже арестовали и обвинили их в "халатном отношении к функциональным обязанностям".
Украинские разведчики сообщают, что обвиняемых не будут долго удерживать в местах лишения свободы, а направят "для выполнения задач" на блокпосты в районе населенных пунктов Опытное и Майорск.
Также известно, что на территорию так называемой "ДНР" массово прибывает личный состав, который не планируют применять в боевых действиях.
Эти подразделения распределяются по "пунктам временной дислокации". Чаще всего их обустраивают в больших домах частного сектора, помещениях промышленных предприятий и учреждений: "Главная задача новоприбывших - усиление контрразведывательного режима".
Отмечается, что наибольшее внимание уделяется местам расположения подразделений так называемых "кадыровцев", уровень доверия к которым со стороны военного командования РФ резко снижается.
Предыстория:
- В новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести. Российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.
- Российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке.
- Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке в результате удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89.
- По версии российского министерства, причиной массовой гибели военных стало использование личным составом мобильных телефонов.
- Военный комиссар Самарской области РФ Алексей Вдовин заявил, что списки ликвидированных в Макеевке мобилизованных россиян не будут опубликованы.