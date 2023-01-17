Кулеба призвал Европарламент поддержать создание спецтрибунала по агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европарламент поддержать создание Специального трибунала о преступлении агрессии РФ против Украины одобрением соответствующей резолюции на этой неделе, сообщает Европейская правда.

"Я призываю членов Европарламента поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, приняв соответствующую резолюцию на этой неделе. Никакой безнаказанности политического и военного руководства России. Они должны быть привлечены к ответственности" , - написал Кулеба в Twitter.

I call on members of the European Parliament to support the establishment of a Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine by passing a relevant resolution this week. No impunity for Russia’s political and military leadership. They must be held accountable. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 17, 2023

Голосование по резолюции о создании трибунала по преступлению агрессии против Украины запланировано в Европарламенте в четверг. Документ призывает к созданию спецтрибунала и просит государства-члены поддержать создание такого трибунала. Документ отмечает, что ЕС должен продемонстрировать лидерство в борьбе с безнаказанностью.

Напомним, 12 января первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова анонсировала вынесение на голосование в Генеральной Ассамблее ООН резолюции о создании специального трибунала по преступлению агрессии России.

Еще в декабре СМИ сообщали, что в ООН циркулирует проект резолюции о создании трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине.