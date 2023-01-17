ГБР: Суд разрешил арестовать Януковича

ГБР: Суд разрешил арестовать Януковича

Суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего президента Виктора Януковича в деле о расстреле протестующих на Евромайдане, сообщает Деловая столица.

Решение принято по ходатайству следователя ГБР, согласованного с Офисом генерального прокурора со ссылкой на Государственное бюро расследований.

"Еще в ноябре 2021 года ДБР завершило расследование по преступлениям Януковича и других девятерых чиновников во время акций протеста в 2014 году. Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести. В настоящее время уже в отношении всех 10 подозреваемых заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — сказано в сообщении.

Также судья установил срок стороне защиты для ознакомления с материалами дела, по завершении которого обвинительный акт будет направлен в суд.

Как сообщалсь, 28 декабря 2022 года украинский суд вынес первый приговор за военное преступление, совершенное во временно оккупированном Крыму. Осуждены два бывших работника СБУ, которые пытали активиста Евромайдана Александра Костенко.

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