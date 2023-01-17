Россия отомстила чиновникам ЕС в ответ на девятый пакет санкций

Россия объявила о расширении санкционного списка представителей ЕС в ответ на введение девятого санкционного пакета против РФ, сообщает Европейская правда.

О соответствующем решении МИД России сообщил на своем сайте во вторник.

Лицам из санкционного списка запрещен въезд на территорию России.

В министерстве уточнили, что речь идет о руководстве силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке ВСУ в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружение и военную технику Украине, а также граждан государств Евросоюза, "замеченных в систематической публичной антироссийской риторике".

Ограничения распространены также на отдельных депутатов Европарламента.

Девятый пакет санкций ЕС был утвержден в декабре. Страны-члены, которые выступают за более жесткую санкционную политику в отношении России, были не совсем довольны этим решением.

Евросоюз сейчас работает над десятым санкционным пакетом, но вряд ли успеет подготовить его к саммиту Украина-ЕС, который состоится 3 февраля.