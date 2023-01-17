Резниченко: Количество погибших в Днепре возросло до 45 человек

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре 14 января погибли 45 человек, из них 6 детей, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Цветы в память о невинных жизни, которые унесли россияне, принесли в разбитый дом вместе со спасателями, полицейскими, волонтерами и вождем Днепра. По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, среди них 6 детей" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские оккупанты во время обстрелов 14 января попали в многоэтажку в Днепре. Один из подъездов уничтожен до основания. Пока еще продолжаются поисковые и спасательные работы.

Глава Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что утром 17 января под завалами нашли еще одного погибшего ребенка.