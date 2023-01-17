В Польше прошла встреча Залужного с генералом Милли

В Польше прошла встреча Залужного с генералом Милли
Фото: Генштаб

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный встретился с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли в Польше, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Сегодня в Польше состоялась моя первая личная встреча с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Поблагодарил генерала Милли за непоколебимую поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украине.
Очертил насущные потребности Вооруженных Сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу Победу".

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