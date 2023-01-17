Шольц: Германия ведет переговоры о танках Leopard для Украины с союзниками

Германия обсуждает с союзниками возможные поставки тяжелых танков Leopard в Украину, но для каких-либо анонсов необходимо согласовать этот вопрос с другими странами, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца в интервью Bloomberg.

"Я всегда думаю о ситуации… Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями - мы никогда не действуем в одиночку" , - заявил Шольц, комментируя возможную передачу танков Украине.

Канцлер также отметил, что его страна поддерживает Украину “столько, сколько необходимо, и всеми средствами, которые она может использовать”. Но он уточнил, что одна из главных целей сейчас - не допустить войны между Россией и НАТО.

Отметим, что от правительства Германии зависит то, смогут ли другие страны поставлять в Украину Leopard, поскольку для этого необходимо соответствующее разрешение.

Напомним, ранее стало известно, что министр обороны Британии Бен Уоллес после анонса передачи танков Украине призвал Германию разрешить поставки Leopard для ВСУ.

Также мы писали, что в Германии назначат нового министра обороны. Им станет Борис Писториус. В правительстве ФРГ отмечают, что первое его решение будет касаться танков для Украины.