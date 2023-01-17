Минэкономики: В Украине уровень безработицы составляет около 30%

В Украине уровень безработицы составляет около 30%, при этом в поисках работы находятся 2 млн человек внутри страны и 2,7 млн украинцев, которые выехали из-за войны, но готовы вернуться и работать, сообщает Укринформ.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во вторник во время посвященной Украине сессии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Национальный банк Украины оценивает уровень безработицы в 30%. Это означает, что 4,7 млн украинцев находятся в поиске работы и не могут ее найти. Эти цифры составляют из 2,7 млн человек за пределами Украины, которые хотят вернуться сейчас и начать работать, и 2 млн - внутри страны", - сказала она.

По словам министра, очень большим вызовом является именно выезд за границу миллионов украинцев, которые были активно вовлечены в украинскую экономику.

Свириденко сообщила, что власти пытаются стимулировать граждан к работе и участвовать в начальном этапе восстановления страны, в частности, на это направлена запущенная правительством программа "Армия восстановления".

Как сообщалось, в Украине запустили проект "Армия восстановления", который позволяет вернуть безработных к экономически активной жизни. Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона.

Чаще всего людей привлекают к укреплению дамб, расчистке побережья возле водоемов и рек; заготовке дров для населения; разгрузке гуманитарной помощи; ремонтно-восстановительным работам в помещениях социальной сферы; благоустройству, восстановлению и благоустройству городов.

К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" привлечено почти 4,5 тысячи безработных в девяти регионах.