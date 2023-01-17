Премьер Нидерландов подтвердил намерения передать Украине ЗРК Patriot

Во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что он тоже примет участие в инициативе по отправке систем обороны в Украину. Речь идет о ЗРК Patriot, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Rfi.Fr.

"Мы намерены присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту Patriot, системы противовоздушной обороны. Я считаю, что это важно, и мы присоединились к этому" , – сказал Рютте Байдену в Белом доме.

Премьер-министр Нидерландов также добавил, что он сегодня утром уже обсудил это с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В ходе переговоров они обсудили ракетный удар РФ по жилому дому в Днепре.

А сегодня западные СМИ сообщили, что Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы Patriot.