Yasno: В среду ограничения света в Украине ожидаются на уровне вторника

Дефицит электроэнергии в украинской системе остается существенным, на среду прогнозируемые ограничения такие же, как и во вторник, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Он отметил, что для столицы ограничения потребления составили 952 МВт.

"Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти из экстренных отключений, к плановым, стабилизационным. Графики не действуют" , - пояснил гендиректор компании.

По словам Коваленко, на среду прогнозируемые ограничения останутся такими же, как были во вторник, однако предсказать, удастся ли распределить их по графикам, пока трудно.

Хотя температура воздуха в стране выросла в течение выходных, что традиционно приводит к уменьшению дефицита, объемы потребления пока не падают. Коваленко предполагает, что причиной является отложенное потребление, когда после возобновления поставок потребители начинают "наверстывать" расходы электричества: заряжать устройства и заканчивать дела, которые не успели до отключения.

"Как только лимиты от Укрэнерго станут больше и мы сможем вернуться к графикам, то и отложенный спрос начнет спадать" , - прогнозирует он.

Напоминаем:

В результате последней атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины в Одесской области образовался "очень существенный" дефицит электроэнергии, потребление ограничено на половину.

В результате массированной ракетной атаки на украинскую энергосистему в субботу, 14 января, были повреждены 9 блоков ТЭС, 3 магистральные подстанции и воздушная линия