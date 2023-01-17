В МИД Литвы объяснили, зачем Россия запугивает всех ядерным оружием

Сегодня, 17 января, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, зачем Россия создает атмосферу страха и запугивает всех ядерным оружием, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Lrt.lt.

"Мы не можем подвергнуться созданному Россией нарративу по использованию ядерного оружия, поскольку таким образом оно пытается отказать страны Запада от оказания поддержки Украине" , - заявил Ландсбергис.

По его словам, ядерными угрозами Россия пыталась убедить себя, свое руководство и весь мир в своих возможностях. Они создавали нарратив, используя один из своих инструментов.

"Зачем ей (России – ред.) это сейчас нужно? Создавать атмосферу страха и контролировать процесс принятия решений..., сдерживать нас от поставок оружия в Украину, сдерживать процесс принятия решений, тормозить процесс принятия решений" , - подчеркнул министр.

Ландсбергис также отметил, что сейчас важно не поддаваться страху, продолжать поставлять оружие в Украину, ведь по его словам, главной задачей сейчас является помочь Украине победить, также он подчеркнул, что нужно продолжить вооружать союзные государства и быть терпеливыми.

Напомним, на днях министр иностранных дел Литвы призвал мировое сообщество не искать причин тянуть с поставкой оружия Украине.

Ранее сообщалось, что Ландсбергис призвал партнеров передать Украине ракеты ATACMS и танки Leopard.