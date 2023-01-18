Япония готовит "комплексный план" поддержки Украины

Япония готовит комплексный план для поддержки Украины, который представит в соответствующее время.﻿ Об этом заявил координатор Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кэмпбелл в Центре стратегических и международных исследований, сообщает Новое время.

"У премьер-министра Японии Фумио Кишиды есть план действий, и он уже активно занимается проблемами Украины" , - сказал он.

Кабинет министров 16 января принял решение о подписании Соглашения по отсрочке платежей по погашению и обслуживанию кредитов, привлеченных в рамках сотрудничества правительств Украины и Японии.