Ситуация на фронте по состоянию на утро 18 января: данные Генштаба

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 6 ракетных, 3 из которых по гражданским объектам городов Купянск и Краматорск, а также 14 авиационных ударов. Также враг совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении" , — отметили в ведомстве.

Так, подразделения сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. На аэродромах Беларуси и в воздушном пространстве продолжаются совместные учения авиационного компонента региональной группировки вооруженных сил РФ и РБ.

В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки противник продолжал осуществлять артиллерийские и минометные обстрелы вдоль всей линии столкновения.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Ровно, Атинское, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Белый Колодец, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Бологовка, Каменка и Двор.

На Купянском направлении огневому воздействию подверглись районы Кисловки, Берестового, Котляровки, Вишневого, Ивановки Харьковской области, а также Новоселовского, Стельмаховки и Андреевки в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся наземных огневых средств районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерии претерпели Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледарь, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по Угледару, Никольским Дачам и Пречистовке Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь на Доннечине и Темировка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают террор мирного населения. Минометные и артиллерийские обстрелы, в частности, подверглись Антоновке и Херсону, пострадали гражданские люди.

"Через незначительное количество коллаборантов захватчики вынуждены завозить чиновников из российской федерации для выполнения управленческих функций оккупационного режима на временно захваченных территориях.

К тому же наблюдается нехватка работников в разных отраслях, так как местные жители не желают сотрудничать с оккупантами. Так что россияне пытаются завезти рабочих из той же России и временно оккупированного Крыма", — отметили в Генштабе.

Кроме того, украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в районе Соледара, зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25 оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 пункта управления, а также 5 районов сосредоточения захватчиков, склад боеприпасов, станцию РЭБ и радиолокационную станцию.