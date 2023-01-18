Синоптик рассказала, каких неприятных "сюрпризов" стоит ждать от погоды сегодня

Сегодня в Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные дожди, в горах местами с мокрым снегом. Погода будет усугубляться мощным штормовым ветром, на остальной территории без осадков также не обойдется, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"На остальной территории Украины сегодня также будет преобладать влажная погода, периодически дожди, от небольших до умеренных, туманы" , - рассказала синоптик.

По словам Диденко, практически повсюду в Украине предполагается сильный ветер, с штормовыми порывами, до 15-22 м/с.

Температура воздуха хоть как-то компенсирует некомфортную синоптическую ситуацию - будет тепло в течение дня +6...+12 градусов, в южной части +10...+15 градусов, на востоке Украины +3...+8 градусов.