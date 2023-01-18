Блинкен: Территориальные требования РФ к Украине неприемлемы

Требования РФ признать принадлежащие Москве временно оккупированные регионы Украины являются неприемлемыми﻿. Об этом заявил на брифинге государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Деловая столица.

Он также подчеркнул, что подобные требования со стороны России не позволяют наладить мирный переговорный процесс между странами.

"Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемыми и не позволяют наладить переговорный процесс" , — отметил Блинкен.

Блинкен отметил, что США вместе с союзниками обеспечивают Украину всем необходимым, чтобы она добилась успеха в противостоянии российской агрессии.