Новый Mercedes-Benz GLC обзавелся удлиненной версией

Mercedes-Benz представил удлиненную версию компактного люксового кроссовера GLC, сменившего поколение летом 2022 года, сообщает Автоцентр.

Внешне от базовой модели она отличается перекроенной задней частью кузова с увеличенным свесом, практически вертикальными задними стойками и менее наклоненным стеклом двери багажного отделения. В результате габаритная длина кроссовера составила 4826 мм (+110 мм), высота — 1714 мм (+74 мм), размер колесной базы — 2977 мм (+89 мм).

На рынке удлиненная версия будет доступна с двухрядным пятиместным и трехрядным семиместным салоном. У трехрядной версии второй ряд сидений разделен в стандартной пропорции 60:40 и оснащен продольной регулировкой. В третьем ряду — два складных сиденья с подстаканниками и разъемами USB Type-C.

Как и базовой «европейской» модификации, в стандартной комплектации заявлены 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и вертикальный центральный сенсорный «планшет» диагональю 11,9 дюйма. За доплату кроссовер оснастят проекционным дисплеем и AMG-пакетом.

Основным рынком длиннобазного Mercedes-Benz GLC станет Китай. Местным клиентам кроссовер предложат в двух модификациях: GLC 260 L и GLC 300 L. Обе комплектуются 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой», 48-вольтовым стартер-генератором, 9-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода 4Matic. У младшей версии отдача агрегата составляет 204 л.с., у старшей — 258 л.с. В дальнейшем обещаны полноценные гибриды, но сроки их выхода пока не объявлены.

Серийное производство удлиненных Mercedes-Benz GLC наладит СП Beijing Benz. В Китае продажи кроссоверов начнутся в марте 2023 года. Также в семействе ожидаются Mercedes-Benz GLC Coupe и мощные AMG-версии.