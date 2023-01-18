Мировые автобренды заблокировали свои приложения на территории России

Ряд зарубежных автобрендов отключил мобильные приложения в России. Возможности отслеживать местоположение автомобиля и контролировать его техническое состояние, дистанционно открывать/закрывать двери и запускать двигатель лишились владельцы Skoda, Nissan, Infiniti, Porsche, Land Rover и Jaguar, сообщает Автоцентр.

Зачастую в фирменные приложения производителя включают специальные подписки, например, увеличивают мощность двигателя. Кроме того, мобильные сервисы используются для рассылки новостей и общения внутри сообществ.

Проблемы с мобильными приложениями у россиян начались в 2022 году. В частности, сервисы Porsche отключены с лета, но не все. Porsche ID, Porsche Connect и MyPorsche пока работают, но могут быть отключены в ближайшие месяцы. Также в течение прошлого года перестали работать приложения Skoda, Infiniti, Nissan и Kia.

В то же время основные приложения брендов BMW, Mercedes-Benz, AudiService работают в обычном режиме. Хотя в работе Mercedes Me, отвечающего за дистанционный запуск двигателя и открытие/закрытие автомобиля происходят регулярные сбои. Предположительно, в ближайшее время оно также станет недоступным для россиян.

Также с перебоями в работе приложений сталкиваются владельцы Land Rover и Jaguar. В компании говорят, что уже два месяца ведут работы по устранению проблемы, но что-то не получается.